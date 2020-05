MINEVIKUHETK | 11. mai: kibestunud kaupmees mõrvas Suurbritannia peaministri

Spencer Perceval polnud peaminister, kes oleks läinud ajalukku raudkindla poliitiku või erakordse reformijana. Teda mäletatakse eelkõige seetõttu, et ta on Suurbritannia ajaloos ainus peaminister, kes on mõrvatud. Percevalil ei avanenud võimalust end täielikult poliitilisel maastikul tõestada, sest ta tapeti oma kõrghetkel.

Advokaadiharidusega Perceval sai parlamendiliikmeks 1796. aastal 34aastasena. Ta kuulus tooride ridadesse ning oli suur peaminister William Pitt noorema toetaja. Aina tähtsamaid ameteid pidades jõudis Perceval sinnani, et ta määrati pärast Pitti surma 1809. aastal peaministriks. Tema kohta on öeldud, et ta oli aus, kohusetundlik ja ametikohale igati kompetentne mees. Siiski põhjustas Napoleoni sõdadest tulenev karmim poliitika rahva seas rahulolematust ning vaesust – see oligi põhjus, miks Percevalile atentaat korraldati.