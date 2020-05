MINEVIKUHETK | 6. mai: Põhja-Itaalia maavärinas hukkus ligi 1000 inimest 

Esimene, nõrgem tõuge tabas Itaalia kirdeosa õhtul veidi enne kella üheksat. Rappumine kestis vähem kui pool minutit, ent oli piisavalt tugev, et epitsentrist 25 km kaugusel asuvas Udine linnas voolukatkestus toimuks. Selle tõuke magnituudiks hinnati 4,5. Vaid hetk hiljem toimus päeva tugevaim värin – see tabas Friuli piirkonda kohaliku aja järgi kell 21.00. Sel korral rappus maa kauem. Tegemist oli pinnalähedase värinaga, mis on inimeste jaoks kõige ohtlikum, sest sel juhul mõjutab vabanev energia inimasustusi kõige vahetumalt. Tõukeid tunti ka Veneetsias ning naaberriikides Austrias, Šveitsis ja Jugoslaavias.