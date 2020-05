MINEVIKUHETK | 2. mai: USA eriväed tabasid Osama bin Ladeni

Osama bin Laden, kes oli tõenäoliselt New Yorgi 9/11 terrorirünnaku taga, on lähiajaloo üks kurikuulsamaid terroriste. FBI oli tema tabamiseni viiva info jagamise eest lubanud lausa 50 miljonit dollarit. Terroristi kahjutuks tegemiseks korraldati operatsioon Neptune Spear. Operatsioon viis lõpule kümme aastat kestnud bin Ladeni otsingud.

2007. aastal sai USA luureamet teada bin Ladeni usaldatuima käskjala nime. Kolm aastat hiljem suudeti seostada käskjalg turvatud kompleksiga Pakistanis, Abbotabadis, mis asus riigi pealinnast Islamabadist 56 kilomeetrit põhjas. Ebatavaliselt hästi turvatud ala tekitas kahtlusi, et see võis olla Osama bin Ladeni peidupaik. 29. aprillil 2011. volitas USA president Barack Obama väikesel eriüksuse rühmal nimega SEAL Team Six kompleksile haarang teha.