MINEVIKUHETK | 1. mai: Punaarmee julmus põhjustas Demmini linnas massisuitsiidi

1945. aasta kevadel taipasid sakslased, et II maailmasõda on kaotatud. Lääne-Pommeri regioonis asuvas 16 000 elanikuga Demmini linnas võeti tõsiasi vastu äärmiselt traagiliselt. Linnas oli välja kujunenud tugev natsistlik ning antisemitistlik meelsus. Juba aastaid tagasi olid sakslased sealt juudid välja ajanud. 1945. aasta aprilli lõpus mõisteti, et Nõukogude Liidu Punaarmee jõuab peagi linna. See tekitas Demmini elanikes kirjeldamatut hirmu ning lootusetust. Teati, et Stalini armee on nüüd, kui sõja võit on sama hästi kui kindlustatud, valmis vägivaldselt eelnevate lahingute ning kannatuste eest kätte maksma.