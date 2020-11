ÕL ARHIIV | Oktoobrirevolutsiooni müüdid ja tegelikkus

Kuigi oktoobrirevolutsiooni kohta on kirjutatud tuhandeid raamatuid ja seda on kujutatud tuhandetel kilomeetritel filmilintidel, pole sada aastat tagasi toimunu kohta vähemalt kaasaegsel Venemaal siiani ühtset seisukohta. Ühes oktoobri algul Venemaal korraldatud sotsioloogilises uuringus tuli välja, et ligi pooled küsitletutest arvasid, et revolutsioon viidi läbi ühiskonna huvides, poolte arvates aga mitte.