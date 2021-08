AUGUSTIPUTŠ: ärevad päevad 30 aastat tagasi

Kurjaks tegi paljusid linlasi see, et solidaarsusstreigiga ühinesid kauplused. "Läksin veerand tundi enne streigi algust Sõpruse kaubahalli. Paraku oli uks juba kinni," rääkis üks pahane linlane Postimehele. "Uksel oli valgele paberilehele kirjutatud eestikeelne tekst: "Suletud 12.00–14.00. Kaitseme vabadust ja demokraatiat."" Ta küsis, kuidas me kaitseme vabadust, kui lapsele ei saa piima osta?

"Andsime neile viina. Neljast kastist aitas. Kaks esimest kasti haarati kiiresti," meenutab viinajagaja, tollane kolhoosnik Relvo Värton. "Tahtsime, et nad jõuaksid Tallinna väsinuna. Viina tõin oma keldrist. See oli rohelise sildiga Moskovskaja. Kastid on siiani alles, mõned tühjad pudelidki." Värtoni sõnul kustutati Valgjärve telemastis tuled, et kolonn seda üles ei leiaks. Ja nagu viinast veel vähe oleks, vahetati tee ääres viidad ära: et dessantväelased vale teed läheksid. Osa jõudnudki hoopis teise kanti välja.