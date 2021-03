ÕL ARHIIV | Legendaarne sõjamees Alfons Rebane polnud tuim ohvitser 

"Sellest ajast teatakse vähe," tunnistab Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni juht piirivalvemajor Meelis Kivi. 26. juunil 2008 avati kohalikus muuseumis ohvitseri mälestusplaat. "Seal tunnistas ka õetütar Marina, et ta on näinud küll onu Saksa-aegseid pilte, kuid Eesti kaitseväe aega on meenutatud vähe," ütleb Kivi.