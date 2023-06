Kibedad kriisiaastad: „Head inimesed! Aidake vaest perekonda. Pole enam võimalusi elada!“

Selline on vaid üks sadadest kuulutustest suuremates ajalehtedes läinud sajandi kolmekümnendete alul. Eriti ohtralt kuulutasid naised. Passijaks, teenijaks, kokaks. Aga ka: „Halloo!!! Silmad siia!!! Noorhärrad, kas leidub teie seast üks, kes magusat suutäit ei põlga? Maasikas, kes ammu ootab noppijat, soovib kirjavahetust. Päevapilt soovitav kuid mitte nõuetav,“ paneb neiu kuulutuse Abielulehte. Oma palgast ei jätku tal äraelamiseks. Vaja on meest, kes „veidi aineliselt aitaks“. On 1931. aasta aprill. Majanduskriis kogu maailmas paiskas segi ka Eesti majanduse ja finantssüsteemi.