16. juunil 1963 jõudis orbiidile kosmoselaev Vostok-6, mille pardal oli 26aastane Valentina Tereškova – esimene naine kosmoses. Maandudes allutati ta kommunistliku režiimi teenistusse ning Kremli ustav jünger on ta tänapäevani. Tänu Tereškovale saab Putin taas presidendiks kandideerida ja lisaks on endine kosmonaut Ukrainas toimuva sõja tulihingeline toetaja, kelle arvates on Volodomõr Zelenskõi antikristus…