ÕUDUS PUNKRIS: Joseph Goebbels ja tema abikaasa olid veendunud, et nende kuus last peavad surema

On 1. mai 1945. Berliini all asuvas punkrikompleksis viibib palju segaduses inimesi. Adolf Hitler ja tema kaasa Eva Braun sooritasid eelmisel päeval enesetapu ning kardetud Punaarmee on sisuliselt juba kohal. Füüreri ustav propagandaminister Joseph Goebbels ja tema abikaasa Magda on aga jätkuvalt koos oma kuue lapsega punkris. Ehkki neile oli pakutud põgenemisteed, otsustasid fanaatilised Goebbelsid sellest keelduda, kuna nad leidsid, et elu ilma Hitleri juhtimiseta pole elamist väärt…