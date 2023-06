SINATRA NEEDUS? Kuulus muusikapala on põhjustanud kummaliselt palju verevalamisi

Karaoke on meelelahutus, millega Filipiinidel nalja ei tehta. Mõnes mõttes on tegemist lausa „rahvusspordiga“. Osad filipiinlased armastavad karaoket nii kirglikult, et sellega seotud vaidlused võivad viia veretöödeni. Ehkki vägivaldseid arusaamatusi on toimunud paljude erinevate laulude ja esituste pärast, on saareriigis kujunenud välja kummaline fenomen. Nimelt on Frank Sinatra „My Way“ kujunenud lauluks, mille tõttu on toimunud ebaproportsionaalselt palju verevalamisi.