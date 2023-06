ÕUDUS: lapseohtu sarimõrvar kägistas, pussitas ja hakkis kirvega oma ohvreid

„Tõnuga tahtsin proovida, mis tunne on tappa. Teda oli lihtne maha lüüa. Ta ei hakanud üldse vastu. Me kohe tahtsin verd näha. Tõmbasin tal teki üle pea, et verd minu peale ei pritsiks,“ jätkas Aleksandr Rubel kohtus oma 19. septembril 1997 korda saadetud esimese tapatöö kirjeldust. „Enne oli tuju ka paha, aga pärast oli kohe hea olla.“