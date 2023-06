„Me saime kokku ja nautisime elu.“ Hitlerinoortele vastandunud Edelweissi piraadid olid otsekui oma aja hipid

Adolf Hitler kuulutas juba oma võimuperioodi alguses, et natside noorsugu peab olema kartmatu ning lausa brutaalne. „Minu haridusprogramm on ränk. Nõrkus tuleb minema taguda!“ kuulutas füürer 1933. aastal. Ta toonitas, et jõuetuse ja leebusega ei tohi olla mingil juhul noori iseloomustada. Ent kõik lapsed Hitleri maniakaalsete plaanidega kaasa joosta ei soovinud. Eriti hakkas hitlerinoorte (Hitlerjugend) põhimõtteid jälestama liikumine nimega Edelweissi piraadid.