Kevad 1939: tintmustad sõjaäikese pilved tõusid Eesti lävepakule

„Loomulik on suurriikide püüd endaga kaasa tõmmata võimalikult suurel arvul ennast toetavaid riike, aga loomulik on ka väikeriikide püüd jääda eemale tulevastest vaenuleeridest, jääda erapooletuks võitluses võimu pärast Euroopas,“ jätkasid ajalehed. Tuletades meelde, et meil oli juba 1938. aasta novembris vastu võetud erapooletuse korraldamise seadus.