VERINE ARMUDRAAMA: trööstitu advokaat kustutas Kakumäel Austria presidendi tädi eluküünla

Veidi enam kui pool aastat tagasi valiti teist korda järjest Austria presidendiks Alexander van der Bellen. Tegemist on kodumaal äärmiselt populaarse poliitikuga, kellel on aga ka sidemed Eestiga. Lisaks sellele, et siinmail elasid van der Belleni vanemad, tapeti Kakumäel pea 95 aasta eest verise armudraama käigus tema tädi.