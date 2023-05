ÕUDUSTE KLOOSTER: tapjanunnaks nimetatud kreeklanna piinas annetuste nimel jõukaid naisi ja haigeid abiotsijaid

Sama kaua, kui on eksisteerinud religioon, on esinenud ka neid, kes seda oma huvides ära kasutavad. Üheks selliseks inimeseks oli kreeklannast nunn Mariam, keda on nimetatud ka Emake Rasputiniks. Oma kloostrisse lasi ta tuua jõukaid naisi, kellelt ta nõudis peksu ja piinamise teel kogu vara loovutamist. Sama tegi ta ka kloostrist abi otsima saabunud tuberkuloosihaigetega.