HIRMUÄRATAV GESTAAPO: haiglaseid piinamisvõtteid kasutanud salapolitsei koosnes ootamatult vähestest agentidest

„Vabadus on see, kui inimene kuuleb kella seitsmest hommikul uksekella ning teab, et tegemist on piimamehe, mitte gestaapoga.“ Selline tsitaat kuulub Prantsusmaa kunagisele peaministrile ja sõjaaegsele vastupanuvõitlejale Georges Bidault'le. 90 aasta eest loodud gestaapo oli hirmuäratava mainega organisatsioon, mille lahutamatuks osaks olid piinamised, seletamatud kadumised ja tapmised. Siiski tugines natside salapolitsei ootamatult vähestele agentidele, mistõttu hinnati üle nende võimekust „kõikjal olla“.