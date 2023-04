Enneolematu sensatsioon: Eesti mees olnuks Vene impeeriumi pärija

Kanadas seisab Vancouveri Burnaby surnuaial vastu piirdehekki surutult hauaplaat, millele on Vene kahepäise kotka alla kirjutatud „ROMANOV, His imperial highness Alexei Nicolaievich czarevitch, sovereign heir, grand duke of Russia 12. jaanuar 1904 – 26. juuni 1977“. Väliseesti ajakirjanduse tolleaegseil andmeil elas õnnekombel mahalaskmisest pääsenud troonipärija tsareevitš Aleksei Nikolajevitš 1921. kuni 1944. aastani Eestis Heino Tammeti nime all. Tegutses kunstiäris, mängis filmis „Rummu Jüri“ ja oli kinoomanike ajakirja Film ja Elu toimetaja.