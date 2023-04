Julmuse kannul: kogu rahvas aitas tabada väikelapse tapjat

„Dagmar on väga distsiplineeritud ja korralik. Tal on suured sinised silmad, pikad tumedad ripsmed ja tuhkjasblondid juuksed. Ta on väga ilusa välimusega, väikest kasvu ja kõhn. Olen kindel, et Dagmariga on midagi juhtunud, sest ta ei lähe kunagi kuskile ilma loata, ta on võõrastega arglik,“ iseloomustas ema oma last. „Ta oli väga andekas, õppis viitele. Peale selle (mis koolis ette nähtud) õppis ta inglise keelt ja käis iluvõimlemise treeningul. Oli musikaalne. Oskas klaverit mängida. Ta hakkas üheksakuuselt rääkima, kolmeaastaselt lugema ja kirjutama.“