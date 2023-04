THOMPSONI KUULIPILDUJA: gangsterite relv püüdis Eestis surma külvata

Pärast seda, kui nooruke Eesti vabariik oli kokku lugenud kõik 1924. aasta 1. detsembril kommunistide mässukatses hukkunud ja haavatud, aga ka võimude poolt hukatud, saatis sõjakohtu süüdistaja major Konstantin Lembit Trakmann sõjaministeeriumisse mureliku kirja: „…mässuliste käest [said] ärawöetud kolm käsikuulipildujad, milledel köigil firma nimetus järgmine (pahemal küljel): Thomson submachine gun. Calibre 45 automatic colt Cartridge manufactured by Colt̀s patent Fire arms M F G. Co. Hartford, Con. U.S.A...“