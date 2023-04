TUSKEGEE EKSPERIMENT: USA teadlased jälgisid 40 aastat kestnud valeliku uuringu käigus, kuidas süüfilis mustanahalisi katsejäneseid tapab

1932. aastal alustati USA lõunaosariigis Alabamas projektiga, mis kandis ametlikult nime „Tuskegee uuringud ravimatu süüfilise kohta meessoost neegrite seas“. Ehkki Ku Klux Klani tegevus oli hääbumas, polnud too periood veel rassismiprobleemidest vaba – kaugel sellest. Jätkuvalt toimusid võikad lintšimised ning ka Tuskegee süüfiliseuuringud polnud midagi muud kui järjekordne võimalus tumedama nahavärviga kodanikke ebainimlikult kohelda. Paljud valged ameeriklased uskusid, et toona ravimatul süüfilisel on mustanahaliste meeste organismile teistsugune mõju. Seda soovitigi vale ja vassimise abil 600 mehe peal tõestada.