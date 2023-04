SAARERIIGI RASKE MINEVIK: Hiina kodusõjas kommunistidelt lüüa saanud rahvuslased seadsid end sisse Taiwanis

Niigi teravad suhted Hiina ja Taiwani vahel on muutunud taas tavalisest pingelisemaks. Alles mõne päeva eest korraldas kommunistlik suurriik väikese Taiwani lähistel sõjalisi õppuseid, mis tekitasid omajagu ärevust. Mis on aga need ajaloolised põhjused, miks Mandri-Hiina saareriiki heidutab ja endaga liita soovib? Millist rolli mängis Taiwani ajaloos Hiina kodusõda ja seal lüüa saanud rahvuslased?