KÜMME VEIDRAT MAKSU: riigikassa täitmiseks on maksustatud nii poissmehi, uriini kui ka habemikke

Eestis jõuti nädalavahetusel uue koalitsioonileppe avalikustamiseni. Selgus, et riigieelarve täitmiseks tõstetakse makse ning luuakse mõni uuski – näiteks automaks. Võime end lohutada sellega, et maailmas on aastate jooksul kehtestatud isegi veidramaid makse. Nende seas on näiteks Itaalia varjumaks, Vene impeeriumi habememaks ja Rooma keisririigi uriinimaks.