TOIT RELVANA: allveelaeva on loobitud kartulitega ning kahuritesse on topitud laskemoona lõppedes juustukerasid

Toidul on sõjapidamise juures äärmiselt oluline roll. Toiduainetega varustamine võimaldab piiramise kätte sattunud inimestel vaenlastele visalt vastu panna, ent sama hästi võib näljutamine osutuda võimsamaks võitlusvahendiks kui mistahes tulirelvad. Seetõttu on sõjapidamise ajaloos korduvalt kasutatud nn põletatud maa strateegiat, mille käigus hävitab taganev vägi kõik, mis võiks olla vaenlasele kasulik – sealhulgas üleliigse toidu ja viljakad põllud. Kaugemas minevikus puistati põldudele isegi soola, et seal vaenlaste hüvanguks midagi ei kasvaks. Aga toitu on kasutatud sõjategevuses ka otsesemalt.