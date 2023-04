EBAREAALNE PÄÄSEMINE: lennu keskel kabiinist pooleldi välja paiskunud piloot pidi taluma üle 20 minuti põrgupiinu

1990. aasta 10. juuni hommikul kell 8.20 startis Suurbritanniast Birminghami lennujaamast British Airlinesi lend 5390. Hispaania lõunapoolsesse linna Malagasse suundunud lennuki pardal oli 81 reisijat ja kuus meeskonnaliiget. Viimaste seas olid ka kaks pilooti, kes viisid teraslinnu soovitud kõrgusele ja otsustasid seejärel oma turvavööd lõdvemaks lasta – et hakata hommikust teed nautima. Nad olid veendunud, et lennu üks keerulisem osa on möödas. Ent 13 minutit pärast starti kostus üle lennuki vali prõmakas. Salongis hommikusööki serveerinud reisisaatjad mõistsid kohe, et kabiinis on läinud midagi väga valesti.