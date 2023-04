RAHVAST LOENDAMAS: „Sakslaste „jumaldajad“ andku end sakslastena üles!“

Raamatus „Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust“ (2011) on professor Ene-Margit Tiit seda esimest rahvaloendust üsna põhjalikult kirjeldanud. Loenduseks valmistuti mitu aastat. Arvesse võeti ka kümne välisriigi kogemusi. Küsimused jaotati kolme plokki: konkreetset inimest, perekonda (leibkonda) ja elamisolusid puudutavad küsimused. Karskusliikumine soovis samuti paar küsimust lisada – kas küsitletav tarvitab alkoholi ja on ta selle müügi poolt või mitte. Nende lisamise asjus käis äge diskussioon, kuid lõpuks jäid need siiski välja.