KATASTROOF TENERIFEL: ajaloo ohvriterohkeima lennuõnnetuse puhul läks valesti kõik, mis sai valesti minna

Pühapäev, 27. märts 1977. Kell on veidi üle viie. Ühtäkki kõlab üle udusse mattunud Tenerife lennujaama kohutav kärgatus. Nähtavus on sisuliselt null, ent sellele vaatamata mõistab juhtimiskeskuses istuv lennujuht, et juhtunud on midagi kohutavat. Peagi selgubki traagiline tõsiasi – stardirajal põrkasid segaduse tõttu kokku kaks suurt reisilennukit ning pea 600 inimest on surnud. Toimus katastroof, mis ei oleks tohtinud mingil moel juhtuda. Aga juhtus. Õnnetud kokkusattumused tabasid Hollandi ja USA ettevõtetele kuulunud lennukeid lausa kurjakuulutava täpsusega.