Kristina Bellanova: unelm sellest naisest ei roosteta

Kristina Bellanova rahvusvaheline erootikakuulsus sündis 30 aastat tagasi suisa pauguga. Asjatundjad märgivad, et oma osa selles, lisaks kaunile kehale, oli tema blondidel juustel. Eesti Ekspressi autor, luuletaja, kirjandus- ja veinikriitik Kalev Kesküla oli omal ajal öelnud, et noore Kristina võlu oli välises laitmatus puhtuses ning tema särava lapsenaeratuse kontrastis pahelisusega. Kui Bellanova oli 35aastane ja soovis anda loenguid, kuis mehi on parem võrgutada, lisas Kroonika toonane tippreporter Paavo Kangur: „Vaatan Kristinat ja mõtlen, et ta on 80 protsendi meeste maitse, et mitte öelda unelm.“ Veel sajandivahetusel reklaamiti tema vana, ent kallist videot Soomes: „Lugu noorest Eestimaa neiust, kes elas Tartus luksuslikult oma mõisas ja kellest sai ühtäkki Euroopa pornotööstuse staar“.