AHVINIMESE SKANDAAL: Nõukogude teadlane üritas luua vastuoluliste eksperimentide abil inimese ja ahvi hübriidi

1910. aastal kuulutas Venemaa bioloogiaprofessor Ilja Ivanov Austria kagupoolses linnas Grazis toimunud zooloogide kongressil, et kunstliku seemendamise abil on võimalik luua inimese ja ahvi hübriid. Mõistagi suhtusid teised teadlased sellisesse väitesse paraja skepsisega, ent 40aastane Ivanov ei matnud mõtet maha – kaugel sellest. Ta ootas oma teooria tõestamiseks sobivat aega. See saabus 1924. aastal, kui suri Nõukogude Liidu esimene juht Vladimir Iljitš Lenin.