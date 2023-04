TALLINNA SUUROMANIKUD: Suka Antonitele kuulusid nii Okasroosikese loss, malemaja kui ka volikogu hoone

Girardide perekonna suguvõsaliin on katkematult jälgitav alates Étienne Charles Girardist, kellest on teada, et ta oli Aurichi kodanik ja pagar (oma tiitli oli 13. sajandist pärit aadlisuguvõsa kaotanud ususõdade ajal). Ta abiellus 1699. aastal ja tema poeg Stephan Karl Girard (1703–1740) tegutses kirurgina Rastedes (Oldenburg Saksamaal) ning alates 1738. aastast oli arstiametis Moskvas.