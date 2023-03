NURJUNUD MAANTEERÖÖV 1885: postitõlla peatamiseks tõmmati üle tee köis

Praegune Tallinna linnaosa Nõmme polnud 19. sajandi lõpul veel sugugi see rahulik aedlinn, mis praegu. „Vanema põlve inimesed räägivad, et metsast sõidetud läbi ikka hulgakesi koos, oli ju teada, et Nõmme metsast üksikul läbisõitjal võib mõndagi juhtuda. Kui aga siiski üksi sõideti, valiti mõni väike kõrvaltee, mida kaugemal maanteest, seda parem,“ kirjeldab mikrobioloog ja kodu-uurija Paul Rahno olukorda Nõmme tollastel metsateedel. Ja nii mõndagi juhtus seal tõepoolest, teinekord lausa üsna Nõmme keskuse lähedal Kivimäe või Rahumäe kandis.