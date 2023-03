LÄTI TUHKATRIINU: lõunanaabrite meediakuninganna suri madratsita naril

Hiljuti näidati ETVs lätlaste sarja „Emīlija. Läti ajakirjanduse kuninganna“, mis käsitles Benjaminide meediaperekonna, sõjaeelse Läti vabariigi ühe rikkaima ja mõjukaima perekonna elu. Antons Benjamiņš pälvis Läti ajakirjanduse kuninga tiitli, Emīlija Benjamiņat on nimetatud lisaks ajakirjanduskuningannale ka Läti esileediks ja Läti Tuhkatriinuks. 1920.-1930. aastate olud Lätis olid Eesti omadega nii sarnased, et kõik see võinuks samahästi juhtuda ka Eestis. Aga kui täpselt või põhjalikult mainitud sari Benjaminide elu ja saatust kajastas? Mis jäi sarjas varju? Milline oli Benjaminide tegelik lugu?