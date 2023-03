KATRIN PAUTSI KOLUMN | Kirjanikest ja tehisintellektist

Tehisintellektil on potentsiaal tulevikus raamatuid kirjutada. Tehisintellekti saab treenida suurtel tekstiandmestikel, mis põhineb treeningandmete järgi õpitud mustritel. Kuid tehisintellekti poolt loodud raamatutel võib puudu jääda loomingulisusest, emotsioonidest ja isiklikust kogemusest, mis on omane inimkirjutatud raamatutele. Kuigi tehisintellekt võib esitada selge ja grammatiliselt õige teksti, ei pruugi see olla võimeline looma algupärast ja hingestatud lugu. Tõenäoliselt jätkab tehisintellekt oma rolli kirjandusprotsessis, kuid lõpuks on raamatu loomisel ikkagi vaja inimkirjanike unikaalset ja isiklikku puudutust.