KUMMITUS | OLEVISTE LEGENDID: kas kiriku ehitas nõid, hiid või kurat ise?

Lisaks Kalevipojale, Suurele Tõllule ja Leigerile on vanal ajal räägitud lugusid ka Olevist, keda on peamiselt seostatud Oleviste kiriku ehitamisega. Hiid või vähemalt vägimees pidi olema temagi, sest nii suure kiriku saab valmis ju ainult väga suur mees. Esimest korda on Oleviste kirikut mainitud juba aastal 1267, kuid selle kohta, kus kirik täpselt asus või milline see välja nägi, andmed puuduvad.