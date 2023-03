EESTI ESIMESED TANTSUMEISTRID: 1930. aasta tantsutšempionaadil tantsisid nii võistlejad kui ka nende õpetajad

Vabadussõja lõppedes tühistati Tallinna meelelahutuspaikadele kehtinud muusikakeeld, misläbi said restoranid taas võimaluse tantsuõhtuid korraldada. Menukaks kujunesid nii Inglismaalt üle võetud tantsimine kellaviietee ajal (five o’clock tea dancing) kui ka õhtune jalakeerutamine, mis võis väldata varaste hommikutundideni. Restoranide eestantsijate juhendamisel said tallinlastest peagi vilunud parketilõvid.