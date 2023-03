„MA OLEN TEMA VÕIMUSES!“ Eksortsistide silmis täbarasse olukorda sattunud neiu väitis, et sõlmis trööstitu elu tõttu tehingu saatanaga

„Mõnikord kõlas see nii, nagu saatan ise oleks dirigeerinud metsloomade karjast moodustatud põrgukoori.“ Sellisena kirjeldas ühe Lõuna-Aafrika koguduse nunn 16aastase Clara suust kostunud ebainimlikke häälitsusi. Noor neiu vihjas ise, et sõlmis oma elujärje parandamiseks saatanaga kokkuleppe, ent õnnetuseks võttis vanakurat hoopis tema keha üle. Kuna Clara käitumist hakati pidama lausa üleloomulikuks, otsustasid kohalikud vaimulikud sooritada eksortsismi. Ent kas see oli ainuõige valik?