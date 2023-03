MAAILMA ESIMENE NAISTELEHT: kas pulmaööl on patt süütust teeselda?

The Ladies Mercury juured ulatuvad väljaandesse The Athenian Mercury, mille rajas 1690. aastal Londoni kirjastaja John Dunton (1659–1733). See oli esimene perioodikaväljaanne Inglismaal ja Šotimaal, mis oli mõeldud laiemale lugejaskonnale. Duntoni lehes oli juttu nii teadusest ja religioonist kui ka eraelust, sealhulgas seksuaalsusest. Kõik ilmus küsimuste ja vastuste vormis. Lugejad said ajalehele küsimusi saata, millele trükiveergudel vastati.