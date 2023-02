„VATIKANIS TEATAKSE TÕDE!“ 15aastase neiu seletamatu kadumine võis olla Türgi terroristide, Itaalia maffia või lausa paavsti kuuria kätetöö

Pea 40 aasta eest kadus Rooma südalinnas 15aastane Vatikani kodanik Emanuela Orlandi. Mures perekond ja Itaalia ametivõimud jõudsid peagi selgusele, et neiu on röövitud. Ent kes võis sellise teoga hakkama saada? Aja möödudes kerkis esile erinevaid teooriaid – Itaalia maffiast Türgi terroristideni. Ent enamik versioone viitab Vatikani seotusele. Kas tüdruk vaigistati pärast salajast seksiorgiat või tapeti Vatikani kodanik kättemaksuks paavsti kuuria võlgade eest? Ehkki erinevaid teooriaid on palju, on Emanuela vend Pietro veendunud vähemalt ühes asjas: „Vatikanis teatakse tõde! Nad teavad, mis tollel päeval juhtus.“