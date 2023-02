„KOTKA LEND“: Elba saarelt põgenenud Napoleon naaseb troonile

Miks Napoleon seda tegi? Ju jäi Toskaana rannikust kümne kilomeetri kaugusel – lihtsamalt öeldes Korsika ja Itaalia vahel – asuv saar, millel pindala on vaid 224 ruutkilomeetrit (veidi rohkem kui Muhumaal) tema sisseharjunud suurtele ambitsioonidele kitsaks ja sealne elu igavaks. Peale selle läks Napoleon muidugi kodumaad päästma, sest uus valitseja Louis XVIII, kes oli pärit Bourbonide dünastiast, tegi tema meelest kõike valesti ja Prantsusmaa elanikud vihkasid teda. See võis ju tõsi olla, aga nii või teisiti oli tegu avantüüriga. Napoleoni pooldajad on õigustanud tema põgenemist ka sellega, et liikusid kuuldused või koguni ettepanekud, et keiser tuleks ohutuse huvides saata Elba saarelt kuhugi kaugemale (näiteks Assoori saartele) või isegi vaikselt ära mürgitada.