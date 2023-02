„Olukord on nii hirmsaks läinud, et pääsemist pole muidu näha.“ Vabadusristi kavaleride sõjajärgne saatus osutus liiga sageli traagiliseks

Eesti vabadussõjas võidelnud sõduritest pälvis Vabadusristi teenetemärgi 2150 eestlast, kellest umbes 230 langes lahingus või suri hiljem sõjahaavade tõttu. Ligi 80 Vabadusristi kavaleri sõjajärgne saatus on teadmata. Järele jäänud 1840 mehest 60 sooritas enesetapu ja 73 sai mõne õnnetuse läbi surma, mis tähendab, et iga 30. Vabadusristi kavaler läks vabasurma ja iga 25. suri õnnetusjuhtumi tõttu. Need suured arvud viitavad halastamatult meie kunagise rahvusliku aadli traagilisele saatusele.