„Kas tahate totaalset sõda?“ Täna möödub 80 aastat Goebbelsi kurikuulsast kõnest

Totaalse sõja all pidas Goebbels silmas riigi ja kogu rahva täielikku pühendumist sõja võitmisele. Kõik inimesed pidid kas sõdima või töötama sõja heaks, kõik asutused ja ettevõtted pidid kas töötama sõja tarbeks või tuli need kui mittevajalikud sulgeda. Mittevajalikelt asutustelt ja ettevõtetelt tuli ära võtta ressursid ja suunata need sõjapidamisse. Ja muidugi tuli iga hinna eest võtta sõjaväkke ja abiteenistustesse järjest uusi mehi ja naisi, et korvata Saksa sõjaväe kaotusi kõigil rinnetel.