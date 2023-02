Emand Seywangi surmavärav: kuidas varjusurnu põgenes Kopli kalmistult

Seywangide perekonna eestvedaja oli XVIII sajandi esimesel poolel linna kuulsaim kondiiter ja pagar Carl Friedrich Seywang. 1779. aastal Berliinis sündinud mees oli Tallinna kodanikuks saanud 1806. aastal ja ostis hiljem kaugelt sugulaselt endale äri Pika tänava ja Hobuse tänava nurgal. Kui 1821. aastal tahtis Eestimaa kuberner linnalt teada saada, kui palju on Tallinnas kondiitreid, siis teatati talle, et neid on kuus. Kohvimajasid aga pole üldse. Tegelikult pakkusid kõik need kuus siiski ka kohapeal tarvitamiseks kondiitritooteid, limonaadi, puuvilju, alkohoolseid jooke jms. Aga mitmel loatehnilisel ja maksupõhjusel oli targem jääda lihtsalt kondiitriks.