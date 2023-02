TAPJAÕHUPALLIDE RÜNNAK! Sõjas nigelasse seisu sattunud jaapanlased lootsid meeleheitlike vahendite abil ameeriklased põlvili suruda

Viimaste nädalate jooksul on palju ärevust (ja elevust) tekitanud kummalised õhupallid, mida nähti esmalt Põhja-Ameerikas, ent hiljem ka Ukraina ja Rumeenia kohal. Relvana kasutati sellist vahendit juba II maailmasõjas, kui Jaapani armee saatis üle Vaikse ookeani Ameerika Ühendriikide poole teele tuhandeid lõhkekehadega varustatud „tapjaõhupalle“. Need osutusid oodatust ebaefektiivsemaks, ent tekitasid USA pinnal siiski ühe traagilise intsidendi, milles hukkus viis last ja rase naine.