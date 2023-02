Hans Litten – juudi päritolu advokaat, kes alandas kohtusaalis Adolf Hitlerit

On 1931. aasta 8. mai. Berliini kohtumajas toimuval istungil kutsutakse tunnistajapinki natsionaalsotsialistide juht Adolf Hitler. Tema ülesandeks on tõestada, et natsipartei pole seotud Berliinis toimunud rünnakutega, mille käigus tapeti vasakpoolsete vaadetega töölisi. Tulevane füürer aga ei tea, et teda ootab ees alandav kolme tunni pikkune ristküsitlemine, mille sooritab noor juudi päritolu advokaat Hans Litten – seda nime ei soovinud tunnistajapingis vihast värisenud ja näost punaseks tõmbunud Hitler ka aastaid hiljem kuulda.