KATASTROOFIDE KESKMES: Türgi ajaloo ohvriterohkemad maavärinad on hukutanud sadu tuhandeid inimesi ja hävitanud terveid linnu

Maavärinad pole statistikat arvestades ohvriterohkeimad katastroofid. Neist hullemateks peetakse näiteks üleujutusi, põudu ja epideemiaid. Maavärinate puhul põhjustavad suuri inimkaotusi üldjuhul sellest tingitud tsunamid. Seda reeglit kinnitavad ka kaks käesoleva sajandi ohvriterohkeimat maavärinat: 2004. aastal Sumatras ja 2010. aastal Haitis. Mõlema puhul saab rääkida enam kui 100 000 ohvrist.

Suuremate maavärinate puhul ei saa üle ega ümber Aasiast. Esiotsas on Hiina, ent mitmed ajaloo ohvriterohkemad looduskatastroofid on toimunud ka praeguses kriisipiirkonnas ehk Türgi aladel. Hukatuslikumad neist ajal, mil Türgit kui riiki veel ei eksisteerinud, ent kümneid tuhandeid ohvreid on nõudnud ka möödunud sajandil aset leidnud maavärinad. Millised on olnud neist kõige ohvriterohkemad ning kui kõrgele paigutub tänavune katastroof?