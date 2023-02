Peeter I väepealik rüüsteretkest Eestis ja Liivimaal: kõik on tühjaks ja lagedaks tehtud!

„…Kõikvõimas jumal ja ülipüha jumalaema on täitnud sinu soovi: rohkem pole võimalik seda vaenlase maad rüüstata. Kõik kohad on tühjad ja lagedaks tehtud. Tervete kohtadena on jäänud veel alles Marienburg ja Narva, Tallinn ning Riia. Sellega on mulle muret lisaks tulnud: kuhu panna vangid-orjad? Need on üpris vihased inimesed… Lase anda prikaas: valida välja paremad eestlased, kes oskavad käsitseda kirvest ja kes on meistermehed, ning saata nad Voroneži või Aasovisse,“ kirjutas Peeter I XVIII sajandi algul Eestimaad mitu aastat lagastanud Vene armee ülemjuhataja kindralfeldmarssal Boriss Šeremetjev.