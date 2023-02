ENNEOLEMATU! Must naine keeldus bussis valgele mehele kohta loovutamast

See on Ameerika kodanikuõiguste ajaloo kuulsamaid hetki. 1955. aasta 1. detsembri külmal õhtul läks 42aastane Alabama osariigi õmblejanna Rosa Parks pärast pikka tööpäeva kojusõiduks bussi peale ja istus keskele, segregatsiooniseaduste järgi valgetele mõeldud kohtade taha. Kui inimesi iga peatusega juurde tuli ja valgete sektsioon täis sai, andis bussijuht Rosale käsu tõusta, et üks valge mees istuda saaks. Rosa Parks keeldus ja vallandas sellega ajalugu muutnud sündmused. Täna täitub USA kodanikuõiguste aktivisti Rosa Parksi sünnist 110 aastat