TAPPEV KOKTEIL: Saaremaa jahmatava krimilooga olid seotud morfiin, koduõlu ja kommunistid

Talupidaja Vassili Mihkelsoni põld Saaremaal Uuemõisa vallas on kive paksult täis. Nende hulgas leidub ka sedavõrd suuri, et isegi mitmekesi ei jõua paigalt nihutada. Nii palkab talunik 1923. aasta septembris appi kohaliku mehe Aleksander Rauni ehk Sassi, kes mõistab lõhkeainega ümber käia. Kivide purustamine näib olevat ainus lahendus suurtest mürakatest vabanemiseks. 31aastane Sass on ametilt kaevumeister ning kuna lõhkeainet läheb selle töö juures tõepoolest tarvis, hakkabki ta Mihkelsoni põllul kindla käega rassima. Abivahendina kasutab ta püroksüliini, mida üks tundmatu mees talu ukse taga müütamas käis.