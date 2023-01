Moodsa günekoloogia isa piinas naisorje ilma narkoosita

James Marion Simsi (1813–1883) loodud tupepeegel on kasutusel tänini. Tema nime kannab poolküljetsiasend, mida kasutatakse rektaalse uuringu ja klistiiri tegemiseks. Tänu USA kirurgile on paljud naised pääsenud sünnitusjärgsetest komplikatsioonidest, mis võisid tema eelsel ajal põhjustada põrgupiinu. Kuid nüüdisgünekoloogia isa nimi on määritud. Tema läbimurded sündisid mustanahaliste naisorjadega tehtud eksperimentide käigus. Kas ta võis tõesti uskuda, et mustanahalised ei tunne valu?