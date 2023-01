MONUMENTAALSED TANKILAHINGUD: venelased pole kunagi osanud tanke kasutada, vaid on rõhunud arvulisele ülekaalule

Tankid on olnud paljude sõdade lahutamatuks osaks juba pea sada aastat. Nende kõrgajaks oli kahtlemata II maailmasõda, kus toimusid hiiglaslikud tankilahingud. Ent kuna sõjapidamine on aastakümnete jooksul muutunud, arvavad nii mõnedki, et tankide tähetund on möödas. Arvestades Ukrainas toimuvat, ei pruugi see aga nii olla – lihtsalt tolle sõja üks osapool pole suutnud neid pädevalt kasutada. Kuidas on aastasaja jooksul tankid ja nende kasutamine arenenud ning millised on ajaloo märkimisväärsemad tankilahingud?